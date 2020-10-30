В Киеве ТИК приняла протоколы еще из двух районов

Первые протоколы столичная ТИК приняла 29 октября

Первые протоколы столичная ТИК приняла 29 октября

Фото: из открытых источников

Киевская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла протоколы с итогами голосования на местных выборах еще из двух районов столицы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Киевскую городскую ТИК, передает RegioNews.

Известно, что в территориальную комиссию поступили протоколы еще из двух районов - Подольского и Деснянского.

Кроме того, Днепровский район Киева готов вечером 30 октября привезти протоколы для сдачи.

Напомним, ранее в Киеве ТИК начала получать оригиналы протоколов голосования.