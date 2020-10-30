В Киеве ТИК приняла протоколы еще из двух районов
Первые протоколы столичная ТИК приняла 29 октября
Первые протоколы столичная ТИК приняла 29 октября
Киевская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла протоколы с итогами голосования на местных выборах еще из двух районов столицы.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Киевскую городскую ТИК, передает RegioNews.
Известно, что в территориальную комиссию поступили протоколы еще из двух районов - Подольского и Деснянского.
Кроме того, Днепровский район Киева готов вечером 30 октября привезти протоколы для сдачи.
Напомним, ранее в Киеве ТИК начала получать оригиналы протоколов голосования.
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