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30 октября 2020, 16:03 46

В Киеве ТИК приняла протоколы еще из двух районов

30 октября 2020, 16:03 46
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Первые протоколы столичная ТИК приняла 29 октября
Первые протоколы столичная ТИК приняла 29 октября
Фото: из открытых источников
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Киевская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла протоколы с итогами голосования на местных выборах еще из двух районов столицы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Киевскую городскую ТИК, передает RegioNews.

Известно, что в территориальную комиссию поступили протоколы еще из двух районов - Подольского и Деснянского.

Кроме того, Днепровский район Киева готов вечером 30 октября привезти протоколы для сдачи.

Напомним, ранее в Киеве ТИК начала получать оригиналы протоколов голосования.

Киев ТИК протокол Местные выборы голосование результат
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