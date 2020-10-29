У Києві ТВК почала отримувати оригінали протоколів голосування
Результати виборів мають бути встановлені до 6 листопада 2020 року
Результати виборів мають бути встановлені до 6 листопада 2020 року
Київська міська територіальна виборча комісія (ТВК) у ніч на четвер почала приймати оригінали протоколів голосування на місцевих виборах.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила голова комісії Валентина Королькова, передає RegioNews.
Сьогодні (у четвер – ред.) о 2 годині ночі ми прийняли перший протокол територіальної виборчої комісії. Це Печерськ. Ми приймали їх до 4 години ночі", - розповіла Королькова.
Вона додала, що Київська міська ТВК працює в режимі безперервного засідання і в четвер, 29 жовтня, продовжує приймати протоколи.
Нагадаємо, стало відомо, коли можуть відбутися повторні вибори мера Борисполя.
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