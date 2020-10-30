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30 жовтня 2020, 12:24 3

Уряд підвищив зарплати сімейним лікарям - Степанов

30 жовтня 2020, 12:24 3
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Ставку було підвищено на 51 гривню
Ставку було підвищено на 51 гривню
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Кабінет міністрів України підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги за кожного пацієнта.

Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.

На засіданні Кабінету міністрів були внесені зміни до програми медичних гарантій, піднявши капітаційну ставку для сімейних лікарів - фактично за кожну підписану декларацію", - зазначив Степанов.

За його словами, раніше ставка складала 600 гривень 48 копійок, а зараз - 651 гривень 60 копійок.

Міністр також зазначив, що, наприклад, якщо з сімейним лікарем по максимуму підписали 1 800 декларацій, то він додатково отримає близько 7 500 гривень.

Нагадаємо, 29 жовтня в Україні COVID-19 діагностували у 8 312 осіб, померли 173 хворих.

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