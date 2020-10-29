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29 жовтня 2020, 17:49 9

"Система електронного декларування буде працювати": Зеленський прокоментував кризу з КСУ

29 жовтня 2020, 17:49 9
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За словами президента, законопроєкти для її відновлення повинні бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні
За словами президента, законопроєкти для її відновлення повинні бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні
Офіс президента
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Попри рішення Конституційного суду, система електронного декларування в Україні буде працювати.

Про це на засіданні Ради національної безпеки і оборони заявив президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, рішення КСУ, який визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, фактично паралізував роботу Національного агентства з питань запобігання корупції з закриттям Реєстру декларацій.

"Одразу скажу про головне, щоб ні у кого не було навіть найменшого сумніву. Система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроєкти для її відновлення повинні бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

Водночас в Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України через скандальні рішення щодо декларування.

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