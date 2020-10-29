"Система електронного декларування буде працювати": Зеленський прокоментував кризу з КСУ

За словами президента, законопроєкти для її відновлення повинні бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні

За словами президента, законопроєкти для її відновлення повинні бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні

Офіс президента

Попри рішення Конституційного суду, система електронного декларування в Україні буде працювати.

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