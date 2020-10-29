До 30 жовтня місцеві організації партій мають подати до ТВК свої фінансові звіти – ЦВК

У свою чергу ТВК на протязі двох днів після отримання зобов`язана оприлюднити ці звіти

У свою чергу ТВК на протязі двох днів після отримання зобов`язана оприлюднити ці звіти

Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія оприлюднила дати щодо надання територіальним виборчим комісіям (ТВК) остаточних фінансових звітів місцевих організацій партій.

Відповідна інфографіка представлена на сторінці ЦВК у мережі Facebook, повідомляє RegioNews. Так, до 30 жовтня включно (не пізніш як на 5-й день після дня голосування) розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії подає відповідному розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду остаточний фінансовий звіт. До 1 листопада включно (не пізніш як на 7-й день після дня голосування) розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата подає до ТВК остаточний фінансовий звіт. Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту ТВК оприлюднює відомості остаточних фінансових звітів. Для місцевих організацій партій та територіальних виборчих комісій. Про остаточні фінансові звіти місцевої... Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Thursday, October 29, 2020 Нагадаємо,лише 45% партій подали звіти про фінансовий стан за другий квартал.

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