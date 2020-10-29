18:26  29 жовтня
У Львові ТВК оголосила остаточні результати виборів мера
20:02  29 жовтня
Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнили за власним бажанням
17:23  29 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Новомихайлівку
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2020, 19:31 1

До 30 жовтня місцеві організації партій мають подати до ТВК свої фінансові звіти – ЦВК

29 жовтня 2020, 19:31 1
Читайте также на русском языке
У свою чергу ТВК на протязі двох днів після отримання зобов`язана оприлюднити ці звіти
У свою чергу ТВК на протязі двох днів після отримання зобов`язана оприлюднити ці звіти
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Центральна виборча комісія оприлюднила дати щодо надання територіальним виборчим комісіям (ТВК) остаточних фінансових звітів місцевих організацій партій.

Відповідна інфографіка представлена на сторінці ЦВК у мережі Facebook, повідомляє RegioNews.

Так, до 30 жовтня включно (не пізніш як на 5-й день після дня голосування) розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії подає відповідному розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду остаточний фінансовий звіт.

До 1 листопада включно (не пізніш як на 7-й день після дня голосування) розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата подає до ТВК остаточний фінансовий звіт.

Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту ТВК оприлюднює відомості остаточних фінансових звітів.

Для місцевих організацій партій та територіальних виборчих комісій. Про остаточні фінансові звіти місцевої...

Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Thursday, October 29, 2020

Нагадаємо,лише 45% партій подали звіти про фінансовий стан за другий квартал.

партїї финансы звіт ЦВК ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Львові ТВК оголосила остаточні результати виборів мера
29 жовтня 2020, 18:26
У Тернополі міська ТВК завершила прийом протоколів з дільниць
29 жовтня 2020, 17:29
У Полтаві перераховують усі бюлетені на одній із ТВК
29 жовтня 2020, 14:52
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Всі блоги »