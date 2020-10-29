У Тернополі міська ТВК завершила прийом протоколів з дільниць

Процес прийому протоколів тривав дві з половиною доби

Процес прийому протоколів тривав дві з половиною доби

Фото: ОПОРА

Про це повідомила координаторка Громадянської мережі ОПОРА Ольга Галушка, передає RegioNews.

За її словами, у Тернопільській громаді голосування організовували на 103 дільницях.

Вона додала, що спостерігачі ОПОРИ фіксували ймовірні спроби членів ДВК виправляти помилки у протоколах у приміщенні ТВК.

Як повідомила голова Тернопільської міської ТВК Тетяна Семусь, основні проблеми при складанні протоколів ДВК про підрахунок голосів виникали через необізнаність членів комісій.

Незважаючи на те, що вони мали і електронний посібник для членів ДВК. І можливість перевірити себе в калькуляторі, можливість перебити ці цифри на калькуляторі. Однак якісь механічні помилки виникали, через них ми не могли прийняти протоколи", – повідомила Семусь.

Нагадаємо, у другий тур місцевих виборів в обласних центрах виходять двоє представників партії "Слуга народу".