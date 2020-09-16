НАПК: лише 45% партій подали звіти про фінансовий стан за другий квартал

Вже 194 партії планують висувати своїх кандидатів

Вже 194 партії планують висувати своїх кандидатів

Фото: з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає партії довести свою прозорість громадянам перед місцевими виборами та подати звіти за І та ІІ квартали 2020 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Лише 67% зареєстрованих партій подали звіти про своє майно та витрати за І квартал 2020 року. За ІІ квартал відзвітували 45% партій", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим НАЗК закликає політичні партії направити свої звіти до початку агітації, аби виборці могли бути впевнені в їхній доброчесності та прозорості фінансування.

Зазначається, що законодавство не зобов`язує партії подавати фінансові звіти у період карантину.

"У зв’язку зі змінами до Закону України "Про політичні партії”, звіт політичних партій подається не пізніше ніж на 40 день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусу (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів", - інформують в НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК перевірить декларації заступників міністрів юстиції та фінансів.