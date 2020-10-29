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29 октября 2020, 19:31 2

До 30 октября местные организации партий должны подать в ТИК свои финансовые отчеты – ЦИК

29 октября 2020, 19:31 2
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В свою очередь ТИК на протяжении двух дней после получения обязана обнародовать эти отчеты
В свою очередь ТИК на протяжении двух дней после получения обязана обнародовать эти отчеты
Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия обнародовала даты о предоставлении территориальным избирательным комиссиям (ТИК) окончательных финансовых отчетов местных организаций партий.

Соответствующая инфографика представлена на странице ЦИК в сети Facebook, сообщает RegioNews.

Так, до 30 октября включительно (не позднее чем на 5-й день после дня голосования) распорядитель средств текущего счета избирательного фонда местной организации партии подает соответствующему распорядителю средств накопительного счета избирательного фонда окончательный финансовый отчет.

До 1 ноября включительно (не позднее чем на 7-й день после дня голосования) распорядитель средств накопительного счета избирательного фонда местной организации партии, распорядитель средств текущего счета избирательного фонда кандидата представляет в ТИК окончательный финансовый отчет.

В течение двух дней со дня получения соответствующего отчета ТИК публикует сведения окончательных финансовых отчетов.

Для местных организаций партий и территориальных избирательных комиссий. Окончательные финансовые отчеты местной...

Posted by Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine on Thursday, October 29, 2020

Напомним,лишь 45% партий подали отчеты о финансовом состоянии за второй квартал.

партии финансы отчет ЦИК ТИК
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