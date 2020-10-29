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29 жовтня 2020, 14:52 2

У Полтаві перераховують усі бюлетені на одній із ТВК

29 жовтня 2020, 14:52 2
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Перерахунок показав, що частина бюлетенів відсутня
Перерахунок показав, що частина бюлетенів відсутня
Фото: kolo.news
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У Шевченківській територіальній виборчій комісії (ТВК) міста Полтава перераховують бюлетені з усіх дільниць і перевіряють протоколи.

Про це повідомляє місцеве видання "КОЛО", передає RegioNews.

Відомо, що 28 жовтня, через розбіжності у протоколах на ТВК довелось викликати поліцію.

Після суперечок, обговорень та заяв політичних сил у ТВК оголосили перерву до ранку 29 жовтня. Загалом засідання триває з 25 жовтня, за цей час зробили три технічні перерви”, - йдеться в повідомленні.

Станом на 29 жовтня у Шевченківській ТВК триває перерахунок бюлетенів з усіх дільниць.

За останньою інформацією, під час роботи виявилося, що частина бюлетенів відсутня.

Нагадаємо, у Полтаві голова ДВК залишила мішки з виборчими бюлетенями на вулиці та пішла - ОПОРА.

Полтава ТВК Місцеві вибори фальсифікації голосування комісія
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