У Полтаві перераховують усі бюлетені на одній із ТВК
Перерахунок показав, що частина бюлетенів відсутня
Перерахунок показав, що частина бюлетенів відсутня
У Шевченківській територіальній виборчій комісії (ТВК) міста Полтава перераховують бюлетені з усіх дільниць і перевіряють протоколи.
Про це повідомляє місцеве видання "КОЛО", передає RegioNews.
Відомо, що 28 жовтня, через розбіжності у протоколах на ТВК довелось викликати поліцію.
Після суперечок, обговорень та заяв політичних сил у ТВК оголосили перерву до ранку 29 жовтня. Загалом засідання триває з 25 жовтня, за цей час зробили три технічні перерви”, - йдеться в повідомленні.
Станом на 29 жовтня у Шевченківській ТВК триває перерахунок бюлетенів з усіх дільниць.
За останньою інформацією, під час роботи виявилося, що частина бюлетенів відсутня.
Нагадаємо, у Полтаві голова ДВК залишила мішки з виборчими бюлетенями на вулиці та пішла - ОПОРА.
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