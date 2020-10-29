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29 жовтня 2020, 16:53 4

Власників нерозмитнених "євроблях" будуть штрафувати - рішення Уряду

29 жовтня 2020, 16:53 4
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Поліція зможе виявляти незаконну експлуатацію таких автомобілів
Поліція зможе виявляти незаконну експлуатацію таких автомобілів
Фото: flickr
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Кабінет міністрів дозволив поліції штрафувати власників автомобілів із іноземною реєстрацією, які порушили строки розмитнення.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 28 жовтня, передає RegioNews.

Уряд вніс зміни до Положення про Національну поліцію. Тепер до її повноважень додали право виявлення нерозмитнених у встановлені законом терміни автомобілі, які були ввезені на територію України на термін більше 30 діб.

Також поліція зможе виявляти незаконну експлуатацію "євроблях", на які накладені обмеження у відповідності з Митним кодексом.

Раніше діяв меморандум про непритягнення водіїв до відповідальності до прийняття закону про доступне розмитнення.

Кабмін поліція штраф авто євробляхи
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