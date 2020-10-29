Власників нерозмитнених "євроблях" будуть штрафувати - рішення Уряду

Поліція зможе виявляти незаконну експлуатацію таких автомобілів

Поліція зможе виявляти незаконну експлуатацію таких автомобілів

Фото: flickr

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 28 жовтня, передає RegioNews.

Уряд вніс зміни до Положення про Національну поліцію. Тепер до її повноважень додали право виявлення нерозмитнених у встановлені законом терміни автомобілі, які були ввезені на територію України на термін більше 30 діб.

Також поліція зможе виявляти незаконну експлуатацію "євроблях", на які накладені обмеження у відповідності з Митним кодексом.

Раніше діяв меморандум про непритягнення водіїв до відповідальності до прийняття закону про доступне розмитнення.