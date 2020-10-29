Кабмін вніс до Ради законопроект про публічні консультації з держвладою

Документ передбачає, що електронні консультації є обов’язковою формою проведення публічних консультацій

Документ передбачає, що електронні консультації є обов’язковою формою проведення публічних консультацій

Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді з'явився текст законопроєкту Кабінету міністрів про публічні консультації з державною владою. Він зареєстрований під №4254.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ визначає правила проведення суб’єктами владних повноважень публічних консультацій з питань формування та реалізації державної, регіональної політики, розв'язання питань місцевого значення, підготовки проєктів стратегічних та програмних документів (концепцій, стратегій, програм, планів заходів тощо), нормативно-правових актів для узгодження публічних та приватних інтересів.

Однак такі консультації не передбачені при підготовці проєктів актів у частині положень, що містять інформацію з обмеженим доступом. Також вони не поширюються на правовідносини, пов’язані з проведенням всеукраїнського та місцевих референдумів, внесенням місцевої ініціативи, проведенням громадських слухань, загальних зборів громадян.

Цей закон не буде діяти і щодо питань загальної або часткової мобілізації, введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, застосування Збройних сил України, проведення операцій Об’єднаних сил, антитерористичних операцій тощо.

Документ передбачає, що електронні консультації є обов’язковою формою проведення публічних консультацій. До створення технічних можливостей для їх проведення на онлайн-платформі для взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства електронні консультації органи влади будуть проводити на власних веб-сайтах.

У законі визначено, що суб’єкт владних повноважень у терміновому порядку без проведення публічних консультацій розробляє проєкти актів з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, з інших питань, пов’язаних з виникненням загрози життю, здоров’ю, свободі, безпеці людини тощо.

Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що ситуація з авіатехнікою Збройних сил незадовільна.