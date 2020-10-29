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29 жовтня 2020, 15:23 8

У Кабміні запевнили, що рішення КСУ не вплинуть на безвіз із Євросоюзом

29 жовтня 2020, 15:23 8
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Фото: із відкритих джерел
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Скандальні рішення Конституційного суду ніяк не вплинуть на безвізовий режим України із Європейським союзом.

Про це у Facebook заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає RegioNews.

За її словами, всередині країни є сили, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців безвізу.

Обставини, в яких приймалися нещодавні рішення Конституційного суду викликають питання та обурення. Це ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеціанською комісією, має бути доведена до логічного завершення”, - заявила Стефанішина.

Вона додала, що президент уже заявив, що скористається своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

Зі свого боку Уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України”, - зазначила Стефанішина.

Вона нагадала, що курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції України.

Нагадаємо, раніше псол України в Євросоюзі заявив, що рішення КСУ може стати підставою для зупинення безвізу, також під загрозою макрофінансова допомога від МВФ.

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