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29 октября 2020, 16:53 2

Владельцев нерастаможенных "евроблях" будут штрафовать - решение Правительства

29 октября 2020, 16:53 2
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Полиция сможет выявлять незаконную эксплуатацию таких автомобилей
Полиция сможет выявлять незаконную эксплуатацию таких автомобилей
Фото: flickr
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Кабинет министров разрешил полиции штрафовать владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, нарушивших сроки растаможки.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 28 октября, передает RegioNews.

Правительство внесло изменения в Положение о Национальной полиции. Теперь к ее полномочиям добавили право выявления нерастаможенных в установленные законом сроки автомобилей, которые были ввезены на территорию Украины на срок более 30 суток.

Также полиция сможет выявлять незаконную эксплуатацию "евроблях", на которые наложены ограничения в соответствии с Таможенным кодексом.

Ранее действовал меморандум о непривлечении водителей к ответственности за принятие закона о доступной растаможке.

Кабмин полиция штраф авто евробляхи
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