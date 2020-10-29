Владельцев нерастаможенных "евроблях" будут штрафовать - решение Правительства
Полиция сможет выявлять незаконную эксплуатацию таких автомобилей
Полиция сможет выявлять незаконную эксплуатацию таких автомобилей
Кабинет министров разрешил полиции штрафовать владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, нарушивших сроки растаможки.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 28 октября, передает RegioNews.
Правительство внесло изменения в Положение о Национальной полиции. Теперь к ее полномочиям добавили право выявления нерастаможенных в установленные законом сроки автомобилей, которые были ввезены на территорию Украины на срок более 30 суток.
Также полиция сможет выявлять незаконную эксплуатацию "евроблях", на которые наложены ограничения в соответствии с Таможенным кодексом.
Ранее действовал меморандум о непривлечении водителей к ответственности за принятие закона о доступной растаможке.
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