ЦВК прийняла протокол з мокрою печаткою з округу №208 щодо довиборів в Раду

Йдеться про округ, що на Чернігівщині

Йдеться про округ, що на Чернігівщині

Фото: flickr

Центральна виборча комісія сьогодні прийняла протокол з мокрою печаткою з приводу підсумків голосування на проміжних виборах народного депутата. Йдеться про протокол від окружної виборчої комісії ОВО №208 у Чернігівській області.

Як пише RegioNews, про це повідомляє прес-служба комісії.

"29 жовтня ЦВК у режимі засідання прийняла для подальшої обробки протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №208 на проміжних виборах народного депутата", - свідчить повідомлення.

Голова окружної виборчої комісії ОВО №208 оголосив дані цього протоколу на засіданні ЦВК. Він також відзвітував про роботу комісії з організації проміжних виборів нардепа в окрузі.

Нагадаємо, на Чернігівщині в одномандатному виборчому окрузі №208 на проміжних виборах до Верховної ради переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав 34,10% голосів виборців.