Екзит-пол: у Харкові прогнозовано перемагає Кернес
Інтриги на виборах у Харкові не вийшло
Інтриги на виборах у Харкові не вийшло
За даними екзит-полу Геннадій Кернес набирає понад 57% голосів вже у першому турі і тим самим зберігає за собою крісло міського голови.
Про це свідчать дані екзит-полу студії Савіка Шустера, пише RegioNews.
Друге місце із результатом 12,1% посів кандидат від "ОПЗЖ" нардеп Олександр Фельдман, третє – "Слуга народу" і голова Харківської ОДА Олексій Кучер – 11,98%.
На виборах до міської ради попередні результати наступні:
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