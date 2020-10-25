Екзит-пол: у Харкові прогнозовано перемагає Кернес

Інтриги на виборах у Харкові не вийшло

Інтриги на виборах у Харкові не вийшло

Фото з відкритих джерел

За даними екзит-полу Геннадій Кернес набирає понад 57% голосів вже у першому турі і тим самим зберігає за собою крісло міського голови.

Про це свідчать дані екзит-полу студії Савіка Шустера, пише RegioNews. Друге місце із результатом 12,1% посів кандидат від "ОПЗЖ" нардеп Олександр Фельдман, третє – "Слуга народу" і голова Харківської ОДА Олексій Кучер – 11,98%. На виборах до міської ради попередні результати наступні: Нагадаємо, Екзит-пол: У Чернівцях відбудеться другий тур виборів мера.

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