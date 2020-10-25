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25 жовтня 2020, 20:31 14

Екзит-пол: у Харкові прогнозовано перемагає Кернес

25 жовтня 2020, 20:31 14
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Фото з відкритих джерел
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За даними екзит-полу Геннадій Кернес набирає понад 57% голосів вже у першому турі і тим самим зберігає за собою крісло міського голови.

Про це свідчать дані екзит-полу студії Савіка Шустера, пише RegioNews.

Друге місце із результатом 12,1% посів кандидат від "ОПЗЖ" нардеп Олександр Фельдман, третє – "Слуга народу" і голова Харківської ОДА Олексій Кучер – 11,98%.

На виборах до міської ради попередні результати наступні:

Нагадаємо, Екзит-пол: У Чернівцях відбудеться другий тур виборів мера.

вибори Кернес Геннадій мер Харьків Кучер Олексій Олександр Фельдман екзит-пол
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