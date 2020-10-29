Стало відомо, коли можуть відбутися повторні вибори мера Борисполя
Міський голова Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Міський голова Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Нові вибори мера міста Бориспіль Київської області можуть відбутися в січні 2021 року.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила голова Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає RegioNews.
За її словами, територіальна виборча комісія має оголосити результати місцевих виборів у місті до 6 листопада.
Після цього декілька днів будуть приймати рішення про оголошення повторних виборів.
День голосування може припадати на січень", - сказала Айвазовська.
Нагадаємо, чинний мер Борисполя і лідер виборчих перегонів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів.
Також повідомлялось, що у Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери Анатолія Федорчука.
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