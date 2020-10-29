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29 жовтня 2020, 13:12 7

Стало відомо, коли можуть відбутися повторні вибори мера Борисполя

29 жовтня 2020, 13:12 7
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Міський голова Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Фото: скріншот відео
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Нові вибори мера міста Бориспіль Київської області можуть відбутися в січні 2021 року.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила голова Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

За її словами, територіальна виборча комісія має оголосити результати місцевих виборів у місті до 6 листопада.

Після цього декілька днів будуть приймати рішення про оголошення повторних виборів.

День голосування може припадати на січень", - сказала Айвазовська.

Нагадаємо, чинний мер Борисполя і лідер виборчих перегонів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів.

Також повідомлялось, що у Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери Анатолія Федорчука.

вибори мер горсовет Бориспіль ОПОРА
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