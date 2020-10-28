Роман Гах: Вибори у Борщагівській ОТГ фальсифіковані, в суді вимагатимуть повторного голосування

Через масштабні фальсифікації тепер просто неможливо встановити чесні результати волевиявлення

Через масштабні фальсифікації тепер просто неможливо встановити чесні результати волевиявлення

Кандидат в голови Борщагівської ОТГ Роман Гах заявив, що до суду буде подано позов про визнання виборів у Борщагівській ОТГ такими, що не відбулися та про проведення повторного голосування

Про це йдеться в заяві кандидата на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу" Романа Гаха, оприлюдненій на його сторінці у "Фейсбуці".

Політичні туристи, що продалися за 30 срібляків, не мають права визначати майбутнє нашої громади! Те, що всі ми спостерігали в день голосування, 25 жовтня – це повна зневага до Вас, мешканців нашої громади, до демократії, чесної конкуренції та до України. Ваші голоси зухвало вкрали і такі дії не можуть бути безкарними, а такі вибори не можуть називатися виборами. Адже ніякого вибору у громади не було!" – заявив Роман Гах.

За його словами, всі бачили "численні безсоромні порушення, "каруселі", завезення і прописка в квартирах мешканців осіб з інших регіонів заради купівлі голосів. Всі ці факти брудної політичної гри та порушень закону фіксувалися на фото і відео нашими спостерігачами".

"Більше того після закриття дільниць фальсифікації продовжилися, тепер уже на рівні дільничних комісій та ТВК. Затягування з підрахунком, "випадкове" вимкнення світла на дільницях, вкидання бюлетенів та інші махінації спотворили підрахунок голосів. Результатом цих ганебних дій стало втручання правоохоронців та відкриття кримінальних проваджень. Масштаб фальсифікацій був такий, що тепер просто неможливо встановити чесні результати волевиявлення. Я, як кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ та партія "Слуга народу" вимагаємо визнання виборів такими, що не відбулися, і проведення повторного голосування у Борщагівській ОТГ. З відповідними позовами ми звертаємося до суду", - заявив Роман Гах.

"Якщо сьогодні дозволити сумнівним ділкам у Борщагівці вирішувати майбутнє замість усієї громади, про справедливість та чесні вибори можна буде забути в усій Україні. Хіба за таку країну Ви стояли на Майдані!? Хіба такого майбутнього ми хочемо для наших дітей! Покарання фальсифікаторам має бути невідворотнім і жорстким! Вирішувати наше майбутнє маєте Ви, а не купка цинічних політичних пройдисвітів!" – підсумував кандидат в голови Борщагівської ОТГ.