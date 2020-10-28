Місцеві вибори: Голоси завершили рахувати вже в 10 регіонах
ДВК вже передали всю виборчу документацію в територіальні виборчі комісії
ДВК вже передали всю виборчу документацію в територіальні виборчі комісії
Майже всі дільничні виборчі комісії (ДВК) підрахували голоси на місцевих виборах в Україні. Цей процес повністю завершили в 10 регіонах.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.
ДВК вже передали всю виборчу документацію в територіальні виборчі комісії.
"99,4% дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців. Вони склали протоколи та передали всю виборчу документацію до територіальних виборчих комісій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей процес повністю завершили у 10 регіонах:
- Волинській області;
- Закарпатській області;
- Івано-Франківській області;
- Кіровоградській області;
- Львівській області;
- Сумській області;
- Хмельницькій області;
- Черкаській області;
- Чернівецькій області;
- м. Києві.
Нагадаємо, в Ужгороді через порушення перерахують результати виборів на двох ДВК.
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