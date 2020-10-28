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28 жовтня 2020, 15:58 4

Місцеві вибори: Голоси завершили рахувати вже в 10 регіонах

28 жовтня 2020, 15:58 4
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ДВК вже передали всю виборчу документацію в територіальні виборчі комісії
ДВК вже передали всю виборчу документацію в територіальні виборчі комісії
Фото з відкритих джерел
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Майже всі дільничні виборчі комісії (ДВК) підрахували голоси на місцевих виборах в Україні. Цей процес повністю завершили в 10 регіонах.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

ДВК вже передали всю виборчу документацію в територіальні виборчі комісії.

"99,4% дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців. Вони склали протоколи та передали всю виборчу документацію до територіальних виборчих комісій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей процес повністю завершили у 10 регіонах:

  • Волинській області;
  • Закарпатській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Кіровоградській області;
  • Львівській області;
  • Сумській області;
  • Хмельницькій області;
  • Черкаській області;
  • Чернівецькій області;
  • м. Києві.

Нагадаємо, в Ужгороді через порушення перерахують результати виборів на двох ДВК.

вибори Україна голосування ЦВК Місцеві вибори
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