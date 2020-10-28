Місцеві вибори: Голоси завершили рахувати вже в 10 регіонах

ДВК вже передали всю виборчу документацію в територіальні виборчі комісії

ДВК вже передали всю виборчу документацію в територіальні виборчі комісії

Фото з відкритих джерел

Майже всі дільничні виборчі комісії (ДВК) підрахували голоси на місцевих виборах в Україні. Цей процес повністю завершили в 10 регіонах.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії. ДВК вже передали всю виборчу документацію в територіальні виборчі комісії. "99,4% дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців. Вони склали протоколи та передали всю виборчу документацію до територіальних виборчих комісій", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що цей процес повністю завершили у 10 регіонах: Волинській області;

Закарпатській області;

Івано-Франківській області;

Кіровоградській області;

Львівській області;

Сумській області;

Хмельницькій області;

Черкаській області;

Чернівецькій області;

м. Києві. Нагадаємо, в Ужгороді через порушення перерахують результати виборів на двох ДВК.

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