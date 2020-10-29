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29 октября 2020, 13:42 5

До принятия Кернесом присяги городом будет руководить секретарь горсовета, - ОПОРА

29 октября 2020, 13:42 5
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Проведение процедуры принятия Кернесом присяги могут перенести
Проведение процедуры принятия Кернесом присяги могут перенести
Фото: из открытых источников
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Обязанности мэра Харькова Геннадия Кернеса, который лидирует на выборах городского головы, но находится на лечении в Германии в связи с коронавирусом, может исполнять секретарь горсовета.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила координатор Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

По ее словам, в случае победы Кернеса на выборах его присягу могут перенести из-за заболевания COVID-19.

Затем в течении 20-дневного срока он должен написать заявление об отсутствии еще какого-то представительского мандата. Это касается и тех народных депутатов, которые баллотировались первыми номерами в списках и были избранные. Они должны избрать между одним мандатом и другим, оба иметь сразу нельзя", - сказала Айвазовская.

Она добавила, что после написания этого заявления территориальная избирательная комиссия (ТИК) должна собрать заседание городского совета, на котором избранные депутаты и мэр должны принять присягу.

До принятия присяги эти лица еще не выполняют своих полномочий. Если Кернес не явится на эту сессию, то он перед этим должен написать заявление о невозможности участия по объективным причинам, например, состоянии здоровья, на этой сессии. Тогда ТИК может перенести именно его присягу на любую другую следующую сессию", - пояснила Айвазовская.

Она уточнила, что такой период переноса присяги может длиться определенный период времени, за который функции мэра будет исполнять секретарь городского совета.

Напомним, экзит-пол: в Харькове прогнозируемо побеждает Кернес, интриги на выборах в Харькове не получилось.

Харьков Геннадий Кернес Местные выборы горсовет ОПОРА
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