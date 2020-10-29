На Хмельниччині відкрили кримінальну справу за спробу члена ТВК приховати протокол

Жінка непомітно приховала документ під одягом, а потім переклала у свій робочий стіл

Жінка непомітно приховала документ під одягом, а потім переклала у свій робочий стіл

Фото: Нацполіція

У Хмельницькій області до поліції надійшло повідомлення про те, що член міської територіальної виборчої комісії Кам’янець-Подільського району має намір викрасти виборчу документацію.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

Правоохоронці встановили, що 63-річна місцева жителька, яка є членом територіальної виборчої комісії, мала намір викрасти другий примірник протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів Хмельницької обласної ради у територіальному виборчому окрузі № 7.

По даному факту слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації)", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до санкції частини 3 зазначеної статті викрадення, пошкодження, приховування чи знищення протоколу про підрахунок голосів виборців, про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу на виборах караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, на Хмельниччині сільський голова вимагав хабаря у розмірі 15 тисяч доларів.