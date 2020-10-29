На Запоріжжі поліція розслідує факт фальсифікації виборчої документації

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років

Фото: з відкритих джерел

В Запорізькій області правоохоронці з'ясовують обставини порушення виборчого законодавства головою та членами Михайлівської селищної територіальної виборчої комісії Василівського району, які підписали протокол про підсумки голосування до остаточного його заповнення.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр Нацполіції.

Правоохоронці встановлюють все коло осіб, причетних до порушення виборчого законодавства, та з'ясовують обставини скоєння кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації...) ККУ.

Зазначається, що санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, у Бердянську поліція відкрила кримінальну справу за фактом підробки підписів у виборчій документації головою однієї з дільничних комісій Бердянська.