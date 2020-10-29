У Миколаєві оголосили перерахунок голосів на 16 дільницях

Причина в неправильній упаковці бюлетенів на цих ділянках

Причина в неправильній упаковці бюлетенів на цих ділянках

Фото: oporaua.org

Територіальна виборча комісія Миколаєва оголосив про рішення зробити перерахунок бюлетенів по 16 дільничним виборчим комісіям через неправильну упаковку бюлетенів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Так, бюлетені з виборів депутатів Миколаївської міськради і міського голови будуть перераховані на виборчих дільницях: № 480880, 480936, 480917, 480898, 480890. У той час як на виборчих дільницях № 480885, 480886, 480887, 480909, 480926, 480876, 480925, 480913, 480875, 480884, 480922 будуть перераховувати бюлетені з виборів депутатів міськради.

Зазначається, що після того, як районна ТВК завершить прийом уточнених протоколів, вона в присутності членів ДВК почне перерахунок бюлетенів і складе нові протоколи.

Раніше повідомлялося, що поліція перевіряє фейкову виборчу дільницю на Миколаївщині.