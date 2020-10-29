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29 жовтня 2020, 11:54 2

У Миколаєві оголосили перерахунок голосів на 16 дільницях

29 жовтня 2020, 11:54 2
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Причина в неправильній упаковці бюлетенів на цих ділянках
Причина в неправильній упаковці бюлетенів на цих ділянках
Фото: oporaua.org
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Територіальна виборча комісія Миколаєва оголосив про рішення зробити перерахунок бюлетенів по 16 дільничним виборчим комісіям через неправильну упаковку бюлетенів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Так, бюлетені з виборів депутатів Миколаївської міськради і міського голови будуть перераховані на виборчих дільницях: № 480880, 480936, 480917, 480898, 480890. У той час як на виборчих дільницях № 480885, 480886, 480887, 480909, 480926, 480876, 480925, 480913, 480875, 480884, 480922 будуть перераховувати бюлетені з виборів депутатів міськради.

Зазначається, що після того, як районна ТВК завершить прийом уточнених протоколів, вона в присутності членів ДВК почне перерахунок бюлетенів і складе нові протоколи.

Раніше повідомлялося, що поліція перевіряє фейкову виборчу дільницю на Миколаївщині.

ТВК вибори Миколаїв Кандидат голосування протокол
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