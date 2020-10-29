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29 октября 2020, 13:12 6

Стало известно, когда могут пройти повторные выборы мэра Борисполя

29 октября 2020, 13:12 6
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Новые выборы мэра города Борисполь Киевской области могут состояться в январе 2021 года.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила председатель Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

По ее словам, территориальная избирательная комиссия должна объявить результаты местных выборов в городе до 6 ноября.

После этого несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.

День голосования может прийтись на январь", - сказала Айвазовская.

Напомним, действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.

Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.

выборы мэр горсовет Борисполь ОПОРА
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