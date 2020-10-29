Стало известно, когда могут пройти повторные выборы мэра Борисполя
Городской голова Борисполя Анатолий Федорчук скончался от коронавируса
Городской голова Борисполя Анатолий Федорчук скончался от коронавируса
Новые выборы мэра города Борисполь Киевской области могут состояться в январе 2021 года.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила председатель Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает RegioNews.
По ее словам, территориальная избирательная комиссия должна объявить результаты местных выборов в городе до 6 ноября.
После этого несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.
День голосования может прийтись на январь", - сказала Айвазовская.
Напомним, действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.
Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.
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