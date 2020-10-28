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28 жовтня 2020, 20:54

ЦВК зареєструвала нардепа від "Голосу" Шараскина

28 жовтня 2020, 20:54
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Андрій Шараскін займе місце Святослава Вакарчука
Фото: Facebook
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28 жовтня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата Андрія Шараскина.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Довідка: Андрій Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає в Тернополі.

Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, керівник ТОВ "Театральна компанія Андрія Шараскіна".

У 2014-2016 роках добровольцем брав участь в АТО на Донбасі, з 2016 року був заступником командувача "Української добровольчої армії" із суспільно-політичних питань.

За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та медаль "Учасник контртерористичної операції". Також має відзнаку міністра оборони "Знак пошани"

Нагадаємо, 11 жовтня ЦВК визнала обраним народним депутатом України кіборга Андрія Шараскіна.

Андрій Шараскін нардеп ЦВК Голос Верховна Рада
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