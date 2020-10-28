ЦВК зареєструвала нардепа від "Голосу" Шараскина

Андрій Шараскін займе місце Святослава Вакарчука

Андрій Шараскін займе місце Святослава Вакарчука

Фото: Facebook

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Довідка: Андрій Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає в Тернополі.

Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, керівник ТОВ "Театральна компанія Андрія Шараскіна".

У 2014-2016 роках добровольцем брав участь в АТО на Донбасі, з 2016 року був заступником командувача "Української добровольчої армії" із суспільно-політичних питань.

За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та медаль "Учасник контртерористичної операції". Також має відзнаку міністра оборони "Знак пошани"

Нагадаємо, 11 жовтня ЦВК визнала обраним народним депутатом України кіборга Андрія Шараскіна.