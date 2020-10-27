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27 жовтня 2020, 20:52 1

Довибори у Верховну Раду: "слуга "Гунько випереджає Олега Ляшка на 1,96%

27 жовтня 2020, 20:52 1
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Підрахували вже 95,97% голосів
Підрахували вже 95,97% голосів
Фото: Facebook
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На поточний момент Анатолій Гунько набирає 33,91% голосів виборців, а Ляшко - 31,95% голосів

Про це повідомляється на сайті ЦВК, пише RegioNews.

Центральна виборча комісія порахувала 95,97% протоколів на 208-му окрузі в Чернігівській області, де поряд з місцевими виборами проходили позачергові довибори у Верховну Раду.

За станом на 20:00 27 жовтня Анатолій Гунько від партії "Слуга народу" набирає 33,91% голосів виборців.

Олег Ляшко від Радикальної партії" отримав 31,95% голосів.

В абсолютних показниках різниця між Гуньком і Ляшком становить майже дві тисячі голосів на користь Гунька.

Нагадаємо, станом на 10:30 ранку 27 жовтня на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.

вибори Верховна Рада Чернігівська область Олег Ляшко результат
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