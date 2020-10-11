ЦВК зареєструвала "кіборга" Шараскіна нардепом замість Вакарчука

Аліна Свідерська не подала до ЦВК необхідні документи

Аліна Свідерська не подала до ЦВК необхідні документи

Фото: Facebook

10 жовтня Центральна виборча комісія зареєструвала українського актора, режисера та одного із кіборгів Донецького аеропорту Андрія Шараскіна народним депутатом від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.

Про це повідомляє сайт ЦВК, передає RegioNews.

Під час засідання в суботу ЦВК визнала обрану нардепом Аліну Свідерську, але вона не отримала депутатський мандат, так як не подала до ЦВК необхідні документи.

Відповідно до закону, ЦВК визнала обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в нардепи у виборчому списку партії "Голос" – Андрія Шараскіна.

Довідка: Андрій Шараскін народився 20 вересня 1977 року, мешкає у Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна". Учасник АТО, перебував на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", також був одним із кіборгів Донецького аеропорту.

Нагадаємо, місце Вакарчука в Раді займе "кіборг" Шараскін, оскільки дружина ексміністра оборони Андрія Загороднюка Аліна Свідерська не захотіла бути народним депутатом.