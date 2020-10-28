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28 октября 2020, 20:54 1

ЦИК зарегистрировала нардепа от "Голоса" Шараскина

28 октября 2020, 20:54 1
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Фото: Facebook
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28 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Андрея Шараскина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

Справка: Андрей Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе.

Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, руководитель ООО "Театральная компания Андрея Шараскина".

В 2014-2016 годах добровольцем принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам.

За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет знак отличия министра обороны "Знак почета"

Напомним, 11 октября ЦИК признала избранным народным депутатом Украины киборга Андрея Шараскина.

Андрей Шараскин нардеп ЦИК Голос Верховная Рада
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