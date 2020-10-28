ЦИК зарегистрировала нардепа от "Голоса" Шараскина

Андрей Шараскин займет место Святослава Вакарчука

Андрей Шараскин займет место Святослава Вакарчука

Фото: Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

Справка: Андрей Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе.

Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, руководитель ООО "Театральная компания Андрея Шараскина".

В 2014-2016 годах добровольцем принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам.

За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет знак отличия министра обороны "Знак почета"

Напомним, 11 октября ЦИК признала избранным народным депутатом Украины киборга Андрея Шараскина.