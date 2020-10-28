14:38  28 жовтня
У Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери
20:27  28 жовтня
У Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ: один загиблий, двоє у лікарні
17:22  28 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2020, 18:28 3

Арахамія знову планує відправити "слуг” на Донбас - ЗМІ

28 жовтня 2020, 18:28 3
Читайте также на русском языке
Точна дата поїздки депутатів поки що невідома
Точна дата поїздки депутатів поки що невідома
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив з ідеєю повторної поїздки народних депутатів на Донбас.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews із посиланням на власні джерела у фракції, передає RegioNews.

Наші джерела в "Слузі народу" розповіли, що Давид Арахамія виступив з ідеєю повторної поїздки на Донбас через кілька тижнів”, - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, цього разу депутати від "Слуги народу” планують зробити акцент на спілкуванні з місцевими мирними мешканцями.

Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас, вони планували спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.

Донбас Давид Арахамія Слуга народа фракція депутати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Олексія Арестовича призначили речником української делегації в ТКГ
28 жовтня 2020, 17:54
КПВВ "Станиця Луганська" буде закритим до середини листопада, - штаб ООС
28 жовтня 2020, 17:51
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
28 жовтня 2020, 17:22
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Всі блоги »