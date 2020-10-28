Арахамія знову планує відправити "слуг” на Донбас - ЗМІ

Точна дата поїздки депутатів поки що невідома

Точна дата поїздки депутатів поки що невідома

Фото: із відкритих джерел

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив з ідеєю повторної поїздки народних депутатів на Донбас.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews із посиланням на власні джерела у фракції, передає RegioNews.

Наші джерела в "Слузі народу" розповіли, що Давид Арахамія виступив з ідеєю повторної поїздки на Донбас через кілька тижнів”, - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, цього разу депутати від "Слуги народу” планують зробити акцент на спілкуванні з місцевими мирними мешканцями.

Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас, вони планували спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.