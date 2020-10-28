Арахамія знову планує відправити "слуг” на Донбас - ЗМІ
Точна дата поїздки депутатів поки що невідома
Точна дата поїздки депутатів поки що невідома
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив з ідеєю повторної поїздки народних депутатів на Донбас.
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews із посиланням на власні джерела у фракції, передає RegioNews.
Наші джерела в "Слузі народу" розповіли, що Давид Арахамія виступив з ідеєю повторної поїздки на Донбас через кілька тижнів”, - йдеться в повідомленні.
За даними журналістів, цього разу депутати від "Слуги народу” планують зробити акцент на спілкуванні з місцевими мирними мешканцями.
Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас, вони планували спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.
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