Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
Від початку поточної доби, 28 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї, які не становили загрози для українських військових.
Також сьогодні у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 3 га території та передано на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, October 28, 2020
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 27 жовтня, на Донбасі російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.