Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 28 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї, які не становили загрози для українських військових.

Також сьогодні у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 3 га території та передано на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 27 жовтня, на Донбасі російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.