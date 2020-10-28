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Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
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28 жовтня 2020, 17:22 1

Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне

28 жовтня 2020, 17:22 1
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Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 28 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї, які не становили загрози для українських військових.

Також сьогодні у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 3 га території та передано на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, October 28, 2020

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 27 жовтня, на Донбасі російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Донбас ООС мінування обстріл штаб
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