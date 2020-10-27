Счетная палата провела аудит Верховной Рады Украины
Счетная палата Украины впервые провела аудит Верховной Рады. Проверка использования бюджетных средств аппаратом парламента охватила данные за семь лет – с 2013-го до 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты, пишет RegioNews.
Проверили, насколько эффективно использовались бюджетные средства и как происходило управление государственным имуществом аппаратом ВР", – отметил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
По информации Счетной палаты, в течение семи лет аппарат парламента использовал 7,7 млрд грн из госбюджета и почти 114 млн грн из местных бюджетов.
Основная часть средств пошла на осуществление законотворческой деятельности парламента (51%), обслуживания и организационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение Верховной Рады (44%), финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса, освещение деятельности парламента через СМИ, развитие электронного управления (5%).
Аппарат Верховной Рады Украины не в полной мере обеспечил продуктивное, результативное и экономное использование бюджетных средств, а также принятие законных и своевременных управленческих решений в ходе управления средствами бюджета и государственным имуществом", – указано в релизе.
Аудиторы сообщили, что в 2014-2017 годах смет ВР не утверждали, а на 2013-й и 2019 год их было утверждено с нарушением сроков. Отчеты о выполнении смет парламента нардепы не рассматривали.
В управлении делами аппарата ВР по состоянию на начало 2020 года числилось недвижимое имущество общей остаточной стоимостью более 2,4 млрд грн и транспортные средства на 19,8 млн грн. В то же время аудит установил, что на 5,7% общей площади земельных участков отсутствуют правоустанавливающие документы на право постоянного пользования", – сообщили в палате.
Счетная палата предоставила аппарата Верховной Рады рекомендации по итогам аудита.
"Рекомендовано утвердить положение об аппарате Верховной Рады, усовершенствовать ряд законодательства, в том числе по управлению государственным имуществом; оплаты труда в госсекторе; механизма осуществления выплат, предусмотренных народным депутатам Украины на аренду жилья и наем гостиничного номера", – подчеркнули в сообщении.
Напомним, стало известно, кто из нардепов получил самую большую зарплату в сентябре.