Счетная палата провела аудит Верховной Рады Украины

Финансы Верховной Рады проверили впервые за времена независимости

Финансы Верховной Рады проверили впервые за времена независимости

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Счетная палата Украины впервые провела аудит Верховной Рады. Проверка использования бюджетных средств аппаратом парламента охватила данные за семь лет – с 2013-го до 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты, пишет RegioNews.

Проверили, насколько эффективно использовались бюджетные средства и как происходило управление государственным имуществом аппаратом ВР", – отметил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

По информации Счетной палаты, в течение семи лет аппарат парламента использовал 7,7 млрд грн из госбюджета и почти 114 млн грн из местных бюджетов.



Основная часть средств пошла на осуществление законотворческой деятельности парламента (51%), обслуживания и организационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение Верховной Рады (44%), финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса, освещение деятельности парламента через СМИ, развитие электронного управления (5%).

Аппарат Верховной Рады Украины не в полной мере обеспечил продуктивное, результативное и экономное использование бюджетных средств, а также принятие законных и своевременных управленческих решений в ходе управления средствами бюджета и государственным имуществом", – указано в релизе.

Аудиторы сообщили, что в 2014-2017 годах смет ВР не утверждали, а на 2013-й и 2019 год их было утверждено с нарушением сроков. Отчеты о выполнении смет парламента нардепы не рассматривали.

В управлении делами аппарата ВР по состоянию на начало 2020 года числилось недвижимое имущество общей остаточной стоимостью более 2,4 млрд грн и транспортные средства на 19,8 млн грн. В то же время аудит установил, что на 5,7% общей площади земельных участков отсутствуют правоустанавливающие документы на право постоянного пользования", – сообщили в палате.



Счетная палата предоставила аппарата Верховной Рады рекомендации по итогам аудита.



"Рекомендовано утвердить положение об аппарате Верховной Рады, усовершенствовать ряд законодательства, в том числе по управлению государственным имуществом; оплаты труда в госсекторе; механизма осуществления выплат, предусмотренных народным депутатам Украины на аренду жилья и наем гостиничного номера", – подчеркнули в сообщении.

Напомним, стало известно, кто из нардепов получил самую большую зарплату в сентябре.