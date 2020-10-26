Легалізація азартних ігор: у НАЗК заявили, що в законі не врахували їхні пропозиції

Рекомендації антикорупційної експертизи були враховані в трьох із чотирьох перевірених законів

Рекомендації антикорупційної експертизи були враховані в трьох із чотирьох перевірених законів

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У законі про легалізацію грального бізнесу не врахували рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції. Усього ж відомство з червня провело 20 антикорупційних експертиз проєктів нормативно-правових актів.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Було проведено антикорупційну експертизу 17 проєктів законів України та 3 проєкта постанов уряду... З усіх перевірених НАЗК проєктів НПА 4 були ухвалені як закони", - сказано у повідомленні.

В агентстві зазначають, що рекомендації антикорупційної експертизи були враховані в трьох із чотирьох перевірених законів.

"В ухваленому законі "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" автори документу не врахували рекомендації НАЗК", - сказано у повідомленні.

У відомстві також поінформували, що найпоширенішими з виявлених корупційних факторів у положеннях проєктів нормативно-правових актів були:

встановлення або розширення дискреційних повноважень органів влади за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку їх здійснення;

відсутність переліку видів, форм, строків і порядку прийняття рішень органами влади;

нечітка регламентація прав, обов’язків чи відповідальності юридичних та фізичних осіб;

використання правових конструкцій оцінювального характеру.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада України легалізувала гральний бізнес.

Того ж дня Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу. 21 липня Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес.

28 липня закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському.

11 серпня документ про дозвіл легалізації азартних ігор в Україні підписав президент.

Однак Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про гральний бізнес, оскільки це створить корупційні ризики.