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22 жовтня 2020, 16:10 5

Стало відомо, хто з нардепів отримав найбільшу зарплату у вересні

22 жовтня 2020, 16:10 5
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Абсолютним лідером за розміром заробленого став віцеспікер Руслан Стефанчук
Абсолютним лідером за розміром заробленого став віцеспікер Руслан Стефанчук
Фото з відкритих джерел
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Тринадцять депутатів Верховної Ради отримали за вересень понад 50 тисяч гривень зарплати. Більшість з них належать до фракції «Слуга народу».

Про це повідомили в апараті Верховної Ради у відповідь на інформаційний запит "Української правди", передає RegioNews.

Найбільше у вересні заробив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук – майже 60 тисяч гривень.

Перелік депутатів, які найбільше заробили у вересні, виглядає так:

  • 59 823 гривні – Руслан Стефанчук ( "Слуга народу")
  • 56 833 гривні – Олександр Качний ( "ОПЗЖ")
  • 56 752 гривні – Данило Гетманцев ( "Слуги народу")
  • 53 335 гривень – Григорій Мамка ( "ОПЗЖ")
  • 53 044 гривні – Іван Калаур ( "Слуга народу"), Михайло Макаренко (ОПЗЖ), Михайло Цимбалюк ( "Батьківщина")
  • 52 553 гривні – Валерій Лунченко ("Довіра")
  • 51 925 гривень – Володимир Арешонков ("Довіра")
  • 51 667 гривень – Микола Стефанчук ("Слуга народу")
  • 51 499 гривень – Іван Кириленко ("Батьківщина"), Олександр Копиленко ( "Слуга народу")
  • 50 893 гривні – Андрій Одарченко ( "Слуга народу")

Серед лідерів фракцій у вересні найбільшу зарплату отримали голови "Слуги народу" Давид Арахамія, "Голоси" Сергій Рахманін і співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко – по 44 142 гривні. Найменше – очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, всього 8 627 гривень.

Нагадаємо, нардепи вирушили в КСУ з-за кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

зарплати Давид Арахамія нардепи Ірина Геращенко Юлія Тимошенко Руслан Стефанчук
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