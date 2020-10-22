Стало відомо, хто з нардепів отримав найбільшу зарплату у вересні
Тринадцять депутатів Верховної Ради отримали за вересень понад 50 тисяч гривень зарплати. Більшість з них належать до фракції «Слуга народу».
Про це повідомили в апараті Верховної Ради у відповідь на інформаційний запит "Української правди", передає RegioNews.
Найбільше у вересні заробив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук – майже 60 тисяч гривень.
Перелік депутатів, які найбільше заробили у вересні, виглядає так:
- 59 823 гривні – Руслан Стефанчук ( "Слуга народу")
- 56 833 гривні – Олександр Качний ( "ОПЗЖ")
- 56 752 гривні – Данило Гетманцев ( "Слуги народу")
- 53 335 гривень – Григорій Мамка ( "ОПЗЖ")
- 53 044 гривні – Іван Калаур ( "Слуга народу"), Михайло Макаренко (ОПЗЖ), Михайло Цимбалюк ( "Батьківщина")
- 52 553 гривні – Валерій Лунченко ("Довіра")
- 51 925 гривень – Володимир Арешонков ("Довіра")
- 51 667 гривень – Микола Стефанчук ("Слуга народу")
- 51 499 гривень – Іван Кириленко ("Батьківщина"), Олександр Копиленко ( "Слуга народу")
- 50 893 гривні – Андрій Одарченко ( "Слуга народу")
Серед лідерів фракцій у вересні найбільшу зарплату отримали голови "Слуги народу" Давид Арахамія, "Голоси" Сергій Рахманін і співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко – по 44 142 гривні. Найменше – очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, всього 8 627 гривень.
Нагадаємо, нардепи вирушили в КСУ з-за кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.