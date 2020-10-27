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27 жовтня 2020, 19:16 1

Суд у справі Зеленського проти Федини і Звіробій не відбувся

27 жовтня 2020, 19:16 1
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Сторона захисту подала клопотання про відвід судді
Сторона захисту подала клопотання про відвід судді
Фото: скрін відео
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Підготовче засідання у Галицькому райсудді Львова у справі за позовом Президента України Володимира Зеленського до волонтерки Марусі Звіробій та депутатки від «Євросолідарності» Софії Федини не відбулося у зв'язку з клопотанням сторони захисту про відвід судді.

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Ми подали три заяви про відвід суді, і всі були підтримані Марусею Звіробій і Софією Фединою. Перша заява ґрунтується на грубому порушенні принципу відкритості та гласності судового процесу, друга заява ґрунтується на порушені порядку визначення судді для розгляду цієї справи і третя, через порушення суддею Іриною Волоско строку призначення підготовчого засідання", - повідомив адвокат обвинувачених Андрій Писаренко.

Заяви про відвід розглядатиме інший суддя – Олег Юрків. Розгляд заяв призначено на 10 листопада 2020 року на 11.00.

За результатами розгляду відводів суддя може їх задовольнити, і тоді справа потрапить на новий авторозподіл справи для визначення нового судді. Або, у разі незадоволення, справа повернеться до судді Ірини Волоско для продовження розгляду в підготовчому засіданні", пояснив адвокат.

Також Андрій Писаренко зазначив, що відповідно до ч.2 ст.314 КПК України підготовче засідання мало відбуватися в присутності потерпілого - Володимира Зеленського, але його не було.

Як відомо, сьогодні, 27 жовтня у Львові була заплановане засідання у справі за позовом Президента України до волонтерки, учасниці АТО Марусі Звіробій та народної депутатки від "Євросолідарності" Софії Федини за погрози вбивством Президента Володимира Зеленського.

Слідство вважає, що Федина була в змові зі Звіробій і 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції з львівської кав'ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

суд Володимир Зеленський Маруся Звіробій президент Софія Федина погрози
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