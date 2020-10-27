Суд по делу Зеленского против Федины и Зверобой не состоялся

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Мы подали три заявления об отводе суде, и все были поддержаны Марусей Зверобой и Софией Фединой. Первое заявление основывается на грубом нарушении принципа открытости и гласности судебного процесса, второе заявление основывается на нарушении порядка определения судьи для рассмотрения этого дела и третья, из-за нарушения судьей Ириной Волоско срока назначения подготовительного заседания", - сообщил адвокат обвиняемых Андрей Писаренко.

Заявления об отводе будет рассматривать другой судья – Олег Юркив. Рассмотрение заявлений назначено на 10 ноября 2020 года на 11.00.

По результатам рассмотрения отводов судья может их удовлетворить, и тогда дело попадет на новое автораспределение дела для определения нового судьи. Или, в случае недовольства, дело вернется к судье Ирине Волоско для продолжения рассмотрения в подготовительном заседании", - пояснил адвокат.

Также Андрей Писаренко отметил, что согласно ч.2 ст.314 КПК Украины подготовительное заседание должно проходить в присутствии потерпевшего - Владимира Зеленского, но его не было.

Как известно, сегодня, 27 октября во Львове было запланировано заседание по делу по иску Президента Украины в волонтеры, участники АТО Маруси Зверобой и народного депутата от "Евросолидарности" Софии Федины за угрозы убийством Президента Владимира Зеленского.

Следствие считает, что Федина была в сговоре со Зверобой и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовского кафе "высказала устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.