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27 жовтня 2020, 17:26 1

ОАСК порушив справу щодо звільнення керівника НКРЕКП Тарасюка

27 жовтня 2020, 17:26 1
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Справу відкрито за позовом народного депутата від фракції "Батьківщина" Михайла Волинця
Справу відкрито за позовом народного депутата від фракції "Батьківщина" Михайла Волинця
Фото з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом народного депутата від фракції "Батьківщина" Михайла Волинця про звільнення з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Валерія Тарасюка.

Про це повідомив сам Волинець у Facebook, інформує RegioNews.

"Хочу повідомити громадськість, що ОАСК за моїм зверненням відкрив провадження щодо незаконності перебування Валерія Тарасюка на посаді члена НКРЕКП та призначив справу до розгляду", – зазначив Волинець.

Позов нардепа зареєстрували 12 жовтня.

Хочу повідомити громадськість, що Окружний адміністративний суд м. Києва за моїм зверненням відкрив провадження щодо...

Posted by Михайло Волинець on Tuesday, October 27, 2020

Нагадаємо, на початку жовтня НКРЕКП звернулась до ДБР щодо тиску нардепів з "Батьківщини".

суд Україна НКРЕКП нардеп Батьківщина
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