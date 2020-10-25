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25 жовтня 2020, 13:30 5

Поліція затримала два автобуси із житомирянами, що їхали голосувати в Київ

25 жовтня 2020, 13:30 5
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Затримані обіцяли "продати свій голос" за 1000 гривень
Затримані обіцяли "продати свій голос" за 1000 гривень
Фото: Facebook
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Поліція Києва затримала два автобуси, що їхали із Житомира на голосування в столицю. В автобусах знаходилось 130 людей. 

Як передає RegioNews, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Тільки що співробітники Святошинського управління поліції виявили два автобуси з громадянами, які приїхали для так званого голосування в столицю В транспортних засобах перебувало понад 130 жителів Житомира та Житомирської області", - повідомив він.

За його словами, зараз усіх їх доставили у поліцейський відділок для опитування слідчими. У поліції встановили, що затримані обіцяли "продати свій голос" за 1000 гривень.

За попередньою інформацією, ще два місяці тому вони надали свої паспорти особі та отримали завдаток 200 грн для незаконної участі у виборах у столиці за певного кандидата. Після голосування їм було обіцяно ще по 800 грн", - зазначив радник голови МВС.

Зараз з'ясовуються всі обставини, після чого їм дадуть правову кваліфікацію.

Нагадаємо, що у Києві 300 здорових людей намагалися отримати лікарняні листи щоб проголосувати вдома.

вибори Київ автобус Житомир виборці
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