В Житомире члены УИК переписывали протоколы и напали на наблюдателя
В Житомире члены УИК пытались выбить телефон из рук наблюдателя Гражданской сети ОПОРА, который обнаружил, что они переписывали протоколы.
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.
В Житомире в помещении Королевской районной избирательной комиссии 27 октября члены УИК №181425 напали на наблюдателя ОПОРЫ: поцарапали руку и пытались выбить телефон. Наблюдатель снимал на видео, как члены участковой избирательной комиссии переписывают протоколы в помещении ТИК", - говорится в сообщении.
По словам потерпевшего, он увидел, как двое членов УИК переписывали протоколы и начал снимать видео на телефон. Им это не понравилось и они отошли от стола.
Когда же наблюдатель ОПОРЫ снял протокол с номером участка, одна женщина попыталась выбить телефон и поцарапала ему руку.
По состоянию на 13:00 в ТИК приехали представители полиции. Наблюдатель ОПОРЫ написал заявление и дал показания. После чего членов этой же УИК наблюдатели ОПОРЫ встретили уже на первом этаже в помещении ТИК, где они снова переписывали протоколы, но теперь уже на подоконнике", - добавили в ОПОРЕ.
Когда появились полицейские, члены УИК начали от них убегать и выбежали на улицу.
Напомним, полиция задержала два автобуса с житомирцами, что ехали голосовать в Киев.