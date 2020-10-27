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27 октября 2020, 18:58 3

В Житомире члены УИК переписывали протоколы и напали на наблюдателя

27 октября 2020, 18:58 3
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На место происшествия вызвали правоохранителей
На место происшествия вызвали правоохранителей
Фото: ОПОРА
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українською мовою

В Житомире члены УИК пытались выбить телефон из рук наблюдателя Гражданской сети ОПОРА, который обнаружил, что они переписывали протоколы.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

В Житомире в помещении Королевской районной избирательной комиссии 27 октября члены УИК №181425 напали на наблюдателя ОПОРЫ: поцарапали руку и пытались выбить телефон. Наблюдатель снимал на видео, как члены участковой избирательной комиссии переписывают протоколы в помещении ТИК", - говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, он увидел, как двое членов УИК переписывали протоколы и начал снимать видео на телефон. Им это не понравилось и они отошли от стола.

Когда же наблюдатель ОПОРЫ снял протокол с номером участка, одна женщина попыталась выбить телефон и поцарапала ему руку.

По состоянию на 13:00 в ТИК приехали представители полиции. Наблюдатель ОПОРЫ написал заявление и дал показания. После чего членов этой же УИК наблюдатели ОПОРЫ встретили уже на первом этаже в помещении ТИК, где они снова переписывали протоколы, но теперь уже на подоконнике", - добавили в ОПОРЕ.

Когда появились полицейские, члены УИК начали от них убегать и выбежали на улицу.

Напомним, полиция задержала два автобуса с житомирцами, что ехали голосовать в Киев.

Житомир ОПОРА Местные выборы нападение полиция фальсификации выборов
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