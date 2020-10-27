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27 октября 2020, 17:42 4

В двух общинах Кировоградской области повторно пересчитывают голоса

27 октября 2020, 17:42 4
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Больше всего вопросов возникает к оформлению избирательной документации
Больше всего вопросов возникает к оформлению избирательной документации
Фото: Facebook
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В Светловодской и Кропивницкой городских территориальных избирательных комиссиях проводят повторный подсчет голосов.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

По информации независимых наблюдателей, Светловодская городская территориальная избирательная комиссия перечисляет результаты на избирательных участках №350788, №350803, №350663, №350804.

Члены комиссий №350788 и №350803 упаковали все бюллетени в один мешок и не подписали. На других двух участках полностью будем проводить пересчет, поскольку данные из протоколов и количество бюллетеней не совпадают. К тому же, на пакетах ничего не написано", - сказал глава Светловодской городской ТИК Сергей Гайдук.

По словам главы Кропивницкой городской ТИК Татьяны Буземской, там также будут проводить пересчет на одном участке.

Мы отправляли одну комиссию дважды на уточнение. Однако формула заполнения протокола не сходится. Уже обработаны 97% протоколов, осталось принять избирательную документацию в 6-7 участках", - сообщила Буземская.

По данным наблюдателей ОПОРЫ, на Кировоградщине больше всего вопросов возникает к оформлению избирательной документации.

Напомним, подкуп избирателей на Закарпатье: суд избрал организаторам меру пресечения.

Кропивницкий Местные выборы ТИК голосование ОПОРА
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