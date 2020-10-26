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26 жовтня 2020, 17:47 7

Нардеп від "Слуги народу" складе мандат через перемогу на виборах в ОТГ

26 жовтня 2020, 17:47 7
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Він тричі обіймав посаду міського голови Надвірної
Він тричі обіймав посаду міського голови Надвірної
Фото: із відкритих джерел
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Народний депутат від "Слуги народу" Зіновій Андрійович заявив, що складе повноваження, оскільки його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області.

Про це він повідомив у коментарі "Суспільному”, передає RegioNews.

Нардеп розповів, що згідно із попередніми даними, він отримав 60% голосів виборців на посаду голови Надвірнянської ОТГ, тому складе повноваження депутата.

Я цю обіцянку, яку озвучив у передвиборчій кампанії, виконаю. Відповідно до закону, буду писати заяву про складання мандата. Дав завдання юристам з'ясувати, чи буде це до першої офіційної організаційної сесії міської ради чи після того", - сказав Андрійович.

Він також додав, що після складання мандата планує зосередитися на роботі в ОТГ

Зіновій Андрійович був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області. З 2006 року тричі обіймав посаду міського голови Надвірної.

Нагадаємо, Екзит-пол: Руслан Марцінків, набравши понад 85% голосів, перемагає у Івано-Франківську.

Івано-Франківськ ОТГ Місцеві вибори депутати Слуга народа
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