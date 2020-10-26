Опитування Зеленського: яке питання "Слуга народу" може винести на голосування в Раді вже цієї сесії

Йдеться про третє питання у списку

Йдеться про третє питання у списку

Фото з відкритих джерел

У партії «Слуга народу» планують поступово імплементувати в законодавство результати всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, і хочуть розпочати зі скорочення кількості народних депутатів.

Про це заявив народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 26 жовтня, інформує RegioNews.

"Поступово ми обов'язково так чи інакше дамо хід всім тим питанням, які люди підтримали. Почнемо зі скорочення кількості народних депутатів", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що розгляд цього питання можливий і "на горизонті цієї сесії Верховної Ради, яка буде тривати до лютого".

"Подивимося, яка в нас буде ситуація з епідемією. На жаль, бачимо, що трошки динаміка розгортається", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що з огляду на розповсюдження коронавірусної хвороби парламент у першу чергу буде приділяти увагу найважливішим питанням, як, наприклад, проєкт держбюджету на 2021 рік.

Корнієнко нагадав, що законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо скорочення кількості депутатів до 300 вже отримав висновок Конституційного Суду.

"Найпростіший кейс для мене - це третє питання. У нас лежить на другому читанні повернений з Конституційного суду проєкт зміни до Конституції, який визнаний Конституційним судом таким, що відповідає Конституції, його можна голосувати", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, у "Слузі народу” представили перші результати опитування Зеленського.