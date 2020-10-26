Нардеп от "Слуги народа" сложит мандат из-за победы на выборах в ОТГ

Он трижды занимал должность городского головы Надвирной

Он трижды занимал должность городского головы Надвирной

Фото: из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" Зиновий Андрийович заявил, что сложит полномочия, поскольку был избран мэром города Надвирна Ивано-Франковской области.

Об этом он сообщил в комментарии "Суспільному", передает RegioNews.

Нардеп рассказал, что по предварительным данным, он получил 60% голосов избирателей на должность главы Надвирнянской ОТГ, потому сложит полномочия депутата.

Я это обещание, которое озвучил в предвыборной кампании, выполню. Согласно закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того", - сказал Андрийович.

Он также добавил, что после сдачи мандата планирует сосредоточиться на работе в ОТГ

Зиновий Андрийович был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. С 2006 года он трижды занимал должность городского головы Надвирной.

Напомним, Экзит-пол: Руслан Марцинкив, набрав более 85% голосов, побеждает в Ивано-Франковске.