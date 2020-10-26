Точна дата другого туру місцевих виборів ще не відома – ОПОРА

Повторне голосування відбудеться у більшості міст

Повторне голосування відбудеться у більшості міст

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Дата другого туру голосування на місцевих виборах у великих містах буде залежати від швидкості підрахунку результатів волевиявлення громадян.

Про це під час пресконференції в "Укрінформі” розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

Очевидно, що в більшості міст повторне голосування відбудеться. Єдине, що незрозуміло, у які саме строки, тому що законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12-ий день після дня голосування, а повторне голосування організовується протягом трьох тижнів. Тому точної дати другого туру - повторного голосування немає", - розповіла вона.

Айвазовська також додала, що у різних регіонах можуть бути різні дати голосування, наприклад, це може бути як 15 листопада, так і 22 листопада.

Вона зазначила, що другий тур виборів має відбуватися в неділю.

Нагадаємо, в ОПОРІ у більшості міст прогнозують ще один тур виборів мерів.