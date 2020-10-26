На Львівщині під час підрахунку голосів знепритомніла представниця ДВК

Дільничний офіцер надав їй необхідну домедичну допомогу

Дільничний офіцер надав їй необхідну домедичну допомогу

Фото: з відкритих джерел

У Львівській області член виборчої комісії втратила свідомість під час підрахунку голосів, їй допоміг поліцейський разом з іншими членами ДВК.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані відділу комунікації поліції Львівської області.

У селі Глухів Сокальского району представниці однієї з дільничних виборчих комісій Ользі Масловській стало погано під час підрахунку голосів і вона втратила свідомість”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, на місце події викликали "швидку” допомогу.

Нагадаємо, що у Львові доля мерського крісла вирішуватиметься у другому турі.