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26 жовтня 2020, 14:53 18

"Слуга народу” займає перше місце на виборах до облрад - Корнієнко

26 жовтня 2020, 14:53 18
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У партії Зеленського заявили, що лідирують також у районних радах
У партії Зеленського заявили, що лідирують також у районних радах
Фото: Facebook
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Партія “Слуга Народу” за результатами обробки 49% протоколів лідирує на виборах до обласних рад.

Про це під час брифінгу заявив голова партії Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

У нас є певні проміжні результати, це рейтинг до обласних рад. 49% протоколів оброблено, і за цією статистикою, "Слуга народу” займає перше місце до обласних рад, 20%”, - сказав Корнієнко.

Він також додав, що у правлячої партії на виборах у районні ради трохи нижчий відсоток, але, за його словами, "слуги” все одно лідирують із результатом у 17% голосів по всій Україні.

Там більше мандатів, там близько 5300 мандатів. І також є попередні інформація по головам громад, у нас є інформація із 17 областей, по яких розігрувалися 976 мандатів голів громад, з яких у нас, у "Слуги народу” 146, це близько 15%”, - додав Корнієнко.

Голова правлячої партії також розповів, що під час виборів "було багато порушень і спроб фальсифікації”, і за його словами, партія готує позови до суду.

Нагадаємо, у "Слузі народу” розраховують, що візьмуть найбільше мандатів в облрадах.

Слуга народа голосування брифінг Місцеві вибори Олександр Корнієнко
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