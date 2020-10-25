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25 жовтня 2020, 22:42 5

Порушення у день виборів: поліція відкрила майже 80 кримінальних справ

25 жовтня 2020, 22:42 5
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Фото: Нацполіція
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У день голосування на місцевих виборах Національна поліція відкрила 77 кримінальних проваджень за фактами порушень.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає RegioNews.

За його словами, до правоохоронців надійшло 4375 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

За фактами порушень відкрито 77 кримінальних проваджень та складено 224 адмінпротоколи. Протягом дня у поліцію надійшло 12 неправдивих повідомлень про замінування виборчих дільниць”, - сказав Яровий.

Також він повідомив, що 19 виборчих дільниць були знеструмлені під час виборів в Запорізькій, Львівській, Вінницькій, Одеській та Київській областях.

Однак виборчий процес був припинений тільки на 3 виборчих дільницях у Львові. Співробітники ДСНС відновили електропостачання за допомогою електрогенераторів.

Глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці затримали у Київській та Одеській областях осіб, які займалися організацією злочинних схем на виборах, зокрема так званих "сіток" і "каруселей".

Встановлено, що один з підозрюваних забезпечив прибуття у село Гатне (Київська область) групи з 24 жителів Луганської області для голосування. Крім того, затримано командира курсу в Університеті Фіскальної служби, який підкуповував студентів подвійний стипендією”, - заявив Клименко.

Нагадаємо, явка на місцевих виборах по всій країні склала 35,94% - ОПОРА.

порушення поліція голосування брифінг Ігор Клименко Нацполіція Місцеві вибори
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