Явка на місцевих виборах по всій країні склала 35,94% - ОПОРА

Остаточних даних ЦВК поки немає

Остаточних даних ЦВК поки немає

Фото з відкритих джерел

У Громадянській мережі ОПОРА підрахували явку на місцевих виборах в Україні.

Про це пише RegioNews.

У 2015 році явка на місцевих виборах була 46,5%, також зазначили в ОПОРІ.

Зазначимо, що ЦВК свої остаточні дані досі не назвав.

Нагадаємо, Місцеві вибори в Україні визнають такими, що відбулися, в цілому - КВУ.