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25 жовтня 2020, 22:26 9

Явка на місцевих виборах по всій країні склала 35,94% - ОПОРА

25 жовтня 2020, 22:26 9
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Остаточних даних ЦВК поки немає
Остаточних даних ЦВК поки немає
Фото з відкритих джерел
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У Громадянській мережі ОПОРА підрахували явку на місцевих виборах в Україні.

Про це пише RegioNews.

У 2015 році явка на місцевих виборах була 46,5%, також зазначили в ОПОРІ.

Зазначимо, що ЦВК свої остаточні дані досі не назвав.

Нагадаємо, Місцеві вибори в Україні визнають такими, що відбулися, в цілому - КВУ.

вибори ЦВК виборці ОПОРА явка
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