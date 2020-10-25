Явка на місцевих виборах по всій країні склала 35,94% - ОПОРА
Остаточних даних ЦВК поки немає
Остаточних даних ЦВК поки немає
У Громадянській мережі ОПОРА підрахували явку на місцевих виборах в Україні.
Про це пише RegioNews.
У 2015 році явка на місцевих виборах була 46,5%, також зазначили в ОПОРІ.
Зазначимо, що ЦВК свої остаточні дані досі не назвав.
Нагадаємо, Місцеві вибори в Україні визнають такими, що відбулися, в цілому - КВУ.
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