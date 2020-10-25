Нарушения в день выборов: полиция открыла почти 80 уголовных дел

Правоохранители будут работать в усиленном режиме до окончания подсчета голосов

Правоохранители будут работать в усиленном режиме до окончания подсчета голосов

Фото: Нацполиция

В день голосования на местных выборах Национальная полиция открыла 77 уголовных производств по фактам нарушений.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает RegioNews.

По его словам, в полицию поступило 4375 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

По фактам нарушений открыто 77 уголовных производств и составлено 224 админпротокола. В течение дня в полицию поступило 12 ложных сообщений о заминировании избирательных участков", - сказал Яровой.

Также он сообщил, что 19 избирательных участков были обесточены во время выборов в Запорожской, Львовской, Винницкой, Одесской и Киевской областях.

Однако избирательный процесс был приостановлен только на 3 избирательных участках во Львове. Сотрудники ГСЧС восстановили электроснабжение с помощью электрогенераторов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители задержали в Киевской и Одесской областях лиц, занимавшихся организацией преступных схем на выборах, в частности так называемых "сеток" и "каруселей".

Установлено, что один из подозреваемых обеспечил прибытие в село Гатное (Киевская область) группы из 24 жителей Луганской области для голосования. Кроме того, задержан командир курса в Университете Фискальной службы, который подкупал студентов двойной стипендией", - заявил Клименко.

Напомним, явка на местных выборах по всей стране составила 35,94% - ОПОРА.