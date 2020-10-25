17:58  25 октября
Верховная Рада планирует 3 ноября возобновить работу в пленарном режиме
20:07  25 октября
Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом - КИУ
17:34  25 октября
Сутки в ООС: на Донбассе в день выборов наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
25 октября 2020, 22:42 5

Нарушения в день выборов: полиция открыла почти 80 уголовных дел

25 октября 2020, 22:42 5
Читайте також українською мовою
Правоохранители будут работать в усиленном режиме до окончания подсчета голосов
Правоохранители будут работать в усиленном режиме до окончания подсчета голосов
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В день голосования на местных выборах Национальная полиция открыла 77 уголовных производств по фактам нарушений.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает RegioNews.

По его словам, в полицию поступило 4375 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

По фактам нарушений открыто 77 уголовных производств и составлено 224 админпротокола. В течение дня в полицию поступило 12 ложных сообщений о заминировании избирательных участков", - сказал Яровой.

Также он сообщил, что 19 избирательных участков были обесточены во время выборов в Запорожской, Львовской, Винницкой, Одесской и Киевской областях.

Однако избирательный процесс был приостановлен только на 3 избирательных участках во Львове. Сотрудники ГСЧС восстановили электроснабжение с помощью электрогенераторов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители задержали в Киевской и Одесской областях лиц, занимавшихся организацией преступных схем на выборах, в частности так называемых "сеток" и "каруселей".

Установлено, что один из подозреваемых обеспечил прибытие в село Гатное (Киевская область) группы из 24 жителей Луганской области для голосования. Кроме того, задержан командир курса в Университете Фискальной службы, который подкупал студентов двойной стипендией", - заявил Клименко.

Напомним, явка на местных выборах по всей стране составила 35,94% - ОПОРА.

нарушения полиция голосование брифинг Игорь Клименко Нацполиция Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский обещает "жестко следить" за новоизбранной местной властью
25 октября 2020, 22:19
Украина отреагировала на агитацию главы МИД Венгрии за одну из партий
25 октября 2020, 21:58
В Черкассах будет второй тур выборов мэра - результаты экзит-пола
25 октября 2020, 21:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »