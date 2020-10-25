Місцеві вибори в Україні визнають такими, що відбулися, в цілому - КВУ

В Україні закрилися виборчі дільниці

В Україні закрилися виборчі дільниці

Фото з відкритих джерел

Місцеві вибори в Україні визнають такими, що відбулися, в цілому, незважаючи на низьку явку в день голосування

Про це в коментарі РБК-Україна сказав генеральний директор Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель, повідомляє RegioNews.

В цілому, — немає. Це неможливо (щоб вибори визнали недійсними — ред.), але там є певні моменти по окремих дільницях, відсоток зіпсованих бюлетенів. Це треба дивитися", — сказав Кошель.

За його словами, низька явка не впливає на результати виборів, законодавством не передбачено поріг.

Навіть якщо б прийшов один виборець — вибори відбулися б. І місцеві, так і загальнонаціональні. У нас немає порогу", — пояснив експерт.

Нагадаємо, у штабі "Слуг народу" готуються підбивати підсумки виборів.