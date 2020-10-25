Явка на местных выборах по всей стране составила 35,94% - ОПОРА
Окончательных данных ЦИК пока нет
Окончательных данных ЦИК пока нет
В Гражданской сети ОПОРА подсчитали явку на местных выборах в Украине.
Об этом пишет RegioNews.
В 2015 году явка на местных выборах была 46,5%, также отметили в ОПОРЕ.
Отметим, что ЦИК свои окончательные данные до сих пор не назвал.
Напомним, Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом - КИУ.
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