Явка на местных выборах по всей стране составила 35,94% - ОПОРА

Окончательных данных ЦИК пока нет

Окончательных данных ЦИК пока нет

Фото из открытых источников

В Гражданской сети ОПОРА подсчитали явку на местных выборах в Украине.

Об этом пишет RegioNews.

В 2015 году явка на местных выборах была 46,5%, также отметили в ОПОРЕ.

Отметим, что ЦИК свои окончательные данные до сих пор не назвал.

Напомним, Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом - КИУ.