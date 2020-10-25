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25 октября 2020, 22:26 9

Явка на местных выборах по всей стране составила 35,94% - ОПОРА

25 октября 2020, 22:26 9
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Окончательных данных ЦИК пока нет
Окончательных данных ЦИК пока нет
Фото из открытых источников
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В Гражданской сети ОПОРА подсчитали явку на местных выборах в Украине.

Об этом пишет RegioNews.

В 2015 году явка на местных выборах была 46,5%, также отметили в ОПОРЕ.

Отметим, что ЦИК свои окончательные данные до сих пор не назвал.

Напомним, Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом - КИУ.

выборы ЦИК избиратели ОПОРА явка
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