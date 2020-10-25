Екзит-пол: мера Миколаєва Сєнкевича чекає другий тур виборів

Там його зустріне представник "ОПЗЖ" Владислав Чайка

Там його зустріне представник "ОПЗЖ" Владислав Чайка

Фото з відкритих джерел

На виборах міського голови Миколаєва лідирує чинний мер міста Олександр Сєнкевич, за якого проголосували 40,8% виборців.

Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна-24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, пише RegioNews.

За результатами дослідження, за Сєнкевича проголосували 40,78% жителів міста. На другому місці – представник партії "ОПЗЖ" Владислав Чайка, за нього проголосували 26,77%, на третьому – представниця "Слуги народу" Тетяна Домбровська, за неї проголосували 16,81%.

На четвертому місці – представник партії "Наш край" Микола Круглов (7,11%). На п'ятому місці-представник партії "За майбутнє" Юрій Гранатуров з 5,23%.

На виборах в міськраду ситуація наступна: лідирує партія "ОПЗЖ", на другому місці "Пропозиція", на третьому "Слуга народу".

Нагадаємо, екзит-пол: "Українська Стратегія Гройсмана" і Сергій Моргунов перемагають у Вінниці.